Audi добавила третий электромотор в установку Audi e-tron S

Audi еще в прошлом году обещала, что выпустит «заряженный» электрический кроссовер Audi e-tron.

Про модель было мало что известно, и вся информация основывалась на фоне слухов, которые теперь получили подтверждение.

Источник пишет, что в установке Audi e-tron S появился третий электрический мотор.

В будущей новинке на передней оси будет расположен один электродвигатель, а на задней два — по одному на каждое колесо.

Мощность силовой установки составит 503 л.с. и 973 Нм, и это позволит элеткрокроссоверу разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,5 сек. К тому же в Audi e-tron S появится система управления вектора тяги.

Также немецкий электрокар получит более широкую колею, увеличенные колесные арки и спортивный обвес. Презентация Audi e-tron S состоится в 2020 году.