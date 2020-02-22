Это первый случай, когда ассоциации показывают, насколько безопасные в сравнении с первым поколением автомобили.
Кузов нового Nissan Navara крепче, чем у пикапа первого поколения
22.02.2020 23:13
8 0
Автомобильная ассоциация Южной Африки решила провести краш-тест пикапов Navara первого и третьего поколений.
Первое поколение образца 1997 выпускают Южной Африке, и к нему уже неоднократно возникали вопросы по поводу безопасности.
Третье поколение пикапа Nissan Navara является популярным, к тому же эта модель лежит в основе Renault Alaskan, Mercedes-Benz X-класса и Dongfeng Ruiqi 6.
Столкновение провели на скорости 64 км/ч, и как ожидалось, старая версия пикапа получила большие повреждения, а водитель и пассажир даже с учетом подушек безопасности получили серьезные травмы.
Третье поколение Navara смогло защитить водителя и пассажира, и судя по показаниям, полученных с манекенов, серьезных травм не было.
Комментарииcomments powered by HyperComments