Компания Volvo обновила седан S90 и универсал V90

Volvo обновила семейство «90-й» серии и добавила моделям гибридную силовую установку. Обновление коснулось универсала V90, его вседорожной версии Cross Country и седана S90.

Эти премиальные модели получили улучшенную акустическую систему, небольшые изменения в экстерьере и гибридную силовую установку (мягкий гибрид).



Внешних изменений в обновленной линейке не очень много. В частности, были изменены противотуманные фары, установлен измененный спойлер, а в «пятидверках» появились светодиодные фонари.

В салоне добавили дополнительные 12-вольтовые розетки, появились порты USB-C и беспроводная зарядка для смартфонов.

Акустическая система Bowers & Wilkins теперь оснащена более новым усилителем и системой шумоподавления.

Моторная гамма дополнилась 48-вольтовым стартер-генератором, и по заявлению компании, гибриды на 15% экономичнее, чем обычные версии.

На российском рынке «90-я» серия предлагается с бензиновыми ДВС мощностью 190 и 249 л.с., а также дизельным агрегатом с 235-сильной отдачей.