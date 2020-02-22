Компания Jaguar Land Rover представила беспилотник

Jaguar Land Rover рассекретила свой беспилотный концепт под названием Project Vector. Модель создана на универсальной платформе, на которой можно создавать не только пассажирские, но также и коммерческие модели для доставки товаров.

Силовая установка и блок аккумуляторов в Project Vector расположена в нижней части, а пол в машине полностью плоский, и именно это и повышает универсальность автомобиля, так как можно размещать кресла или использовать транспортное средство для перевозки товаров.

Концепт Project Vector в длину всего четыре метра, и он является полностью автономным транспортным средством, которое позволит в городе заменить такси.

В Jaguar Land Rover в 2021 году планируют запустить в городе Ковентри мобильную службу, которая будет использоваться как лаборатория для создания и развития сервисов.