Кроссовер Renault Arkana представлен под брендом Samsung

Renault Arkana добрался до корейского рынка, но тут модель будет продаваться пол названием Samsung XM3.

Для Южной Кореи французская модель создана на другой платформе — CMF-B, а такая же тележка используется в новом Captur. Российская Arkana базируется на платформе В0.

За счет платформы CMF-B новика Samsung XM3 получил опции, которых нет в российском кроссовере. Так, модель получила систему экстренного торможения, способность следить за «мертвыми» зонами и дорожной разметкой.

Помимо этого, в корейской модели снизили дорожный просвет с 205 до 186 мм. Также в Samsung XM3 в отличие от Arkana установили изменённые бампера и два патрубка выхлопной системы, а еще сделали другие выштамповки в нижней части дверей. Под изменения попал и рисунок задних фонарей.



Салон Samsung XM3 полностью отличается от того, что в Arkana, и он больше похож на тот, что у европейского Captur.

Новинка будет предлагаться с 1,6-литровым атмосферным мотором и 1,3-литровым турбированным агрегатом. Полного привода в модели не будет.

В Корее за Samsung XM3 в базовой комплектации придется заплатить от 17 950 000 вон, что в пересчете около 950 тыс. рублей. В РФ базовая версия кроссовера Arkana стоит от 1 045 000 рублей.