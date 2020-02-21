Эксперты назвали топ-10 самых мужских автомобилей

Эксперты рассказали, какие автомобили предпочитают мужчины в России. В рейтинге указали десять марок, моделями которых чаще всего интересовались россияне в период с августа 2019 по февраль 2020 года. В этот период было заключено более 9 тысяч сделок.

Итак, на первом месте топ-10 самых мужских автомобилей оказались модели марки KIA. На втором и третьем месте оказались Hyundai и Skoda, а в первую пятерку еще вошли LADA и Renault.

Также мужскими стали автомобили брендов BMW, Mitsubishi, Volkswagen, Audi и Nissan.

Отмечается, что мужчины во многих случаях покупали именно ту машину, которую просматривали на сайте, а это характерная их черта, как например, когда мужчины делают покупки в супермаркете (выбирают то, зачем и пришли в магазин).

Россияне рассказали об автомобилях мечты.