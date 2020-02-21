В автомобилях, отгруженным дилерам с сентября прошлого года по 6 февраля 2020 года, необходимо проверить надежность фиксации жгута проводов.

О том, что «АвтоВАЗ» отзывает более 1 тыс. автомобилей Lada Xray Cross, сообщил портал «Лада.Онлайн», ссылаясь на документ, который автопроизводитель направил дилерам.

В нем говорится, что последние обязаны провести проверку надежности фиксации жгута проводов приборной панели.

Стоит отметить, что подобные отзывы компания проводит регулярно, рассылая дилерам предписания.

Дело в том, что в этих случаях речь идет не совсем об отзывной кампании, а скорее о дополнительной задаче во время плановых проверок.