В автомобилях, отгруженным дилерам с сентября прошлого года по 6 февраля 2020 года, необходимо проверить надежность фиксации жгута проводов.
«АвтоВАЗ» отзывает более 1 тыс. автомобилей Lada Xray Cross
21.02.2020 15:45
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О том, что «АвтоВАЗ» отзывает более 1 тыс. автомобилей Lada Xray Cross, сообщил портал «Лада.Онлайн», ссылаясь на документ, который автопроизводитель направил дилерам.
В нем говорится, что последние обязаны провести проверку надежности фиксации жгута проводов приборной панели.
Стоит отметить, что подобные отзывы компания проводит регулярно, рассылая дилерам предписания.
Дело в том, что в этих случаях речь идет не совсем об отзывной кампании, а скорее о дополнительной задаче во время плановых проверок.
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