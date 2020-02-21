Кроссовер Honda Breeze пользуется отличным спросом

Новый кроссовер Honda Breeze вышел на китайский рынок в конце осени прошлого года.



Сразу же автомобиль стал показывать неплохие результаты продаж, а в январе он смог обойти своих конкурентов в лице Nissan Qashqai и Kia Sportage.

Последние были проданы в количестве 12 300 и 6 500 экземпляров, тогда как результат Honda Breeze составил 13 000 ед.

В компании говорят, что довольны популярностью модели. Ее стоимость в Китае составляет 168 900 юаней или 1 534 000 рублей. Honda Breeze по сути является новой версией Honda CR-V, но для китайского рынка.

В отличие от глобальной версии кроссовера модель получила оригинальную переднюю часть.

Есть в кроссовере отличие и в размерах, где Breeze на 47 мм оказался длиннее.

Под капотом Breeze устанавливается полуторалитровый 193-сильный ДВС или гибридная силовая установка, разработанная на базе 2,0-литрового атмосферного мотора.

Суммарная отдача гибридного агрегата составляет 215 л.с. Трансмиссия для Honda Breeze предлагается механическая или вариатор, а привод в модели может быть как передний, так и полный.