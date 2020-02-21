Названы основные направления экспорта Chevrolet Niva

Стали известны отчётные данные по экспорту автомобилей за прошлый год.

В отчетный период, как сообщается, объёмы экспорта заняли 6% от общих продаж внедорожника. Больше всего Chevrolet Niva было отправлено в Казахстан – 55% от общего объёма экспорта.

Еще 13% пришлось на Беларусь и 12% на Узбекистан. Также внедорожник поставляется в Азербайджан и Армению.

Что касается объёмов продаж, то в 2019 году внедорожник был реализован в количестве 21 995 экземпляров, что на 24,8% меньше.

В связи с тем, что Chevrolet Niva теперь принадлежит «АвтоВАЗу» он уже появился в дилерских централ Лада.

Согласно неофициальным данным, внедорожник получит шильдики Лада и возможно обновление в августе этого года.