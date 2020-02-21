Там появились изображения новых колесных дисков, запатентованных российским автогигантом. «АвтоВАЗ» запатентовал новый дизайн колесных дисков, которые получили сложный рисунок и двухцветное исполнение.

Такие диски могут подойти не для всех Лад. Предполагается, что они предназначены для внедорожника 4х4 или Весты.

Возможно их смогут устанавливать и на Шевроле Нива, которая возвращается в модельный ряд Лада.