Новые колесные диски появились в базе Федерального института промышленной собственности.
«АвтоВАЗ» запатентовал новый дизайн колесных дисков
21.02.2020 15:38
11 0
Там появились изображения новых колесных дисков, запатентованных российским автогигантом. «АвтоВАЗ» запатентовал новый дизайн колесных дисков, которые получили сложный рисунок и двухцветное исполнение.
Такие диски могут подойти не для всех Лад. Предполагается, что они предназначены для внедорожника 4х4 или Весты.
Возможно их смогут устанавливать и на Шевроле Нива, которая возвращается в модельный ряд Лада.
Комментарииcomments powered by HyperComments