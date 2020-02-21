Volkswagen Caddy нового поколения представила компания

Автомобиль создавали на новой платформе, а также изменили ему внешность и салон, а список оборудования дополнили современными электронными ассистентами.



Volkswagen Caddy нового поколения получил самой серьезное обновление за последние 16 лет. Его презентация проходила в Германии.

Как рассказали в компании, теперь модель основана на платформе MQB, за счет которой длина выросла на 93 мм и составляет 4 501 мм. Также увеличили и расстояние между осями, а вот высота стала меньше на 25 мм. Еще стоит отметить замену рессоров задней подвески на пружины.

Что касается внешности, то она серьезно изменилась, но при этом в целом машина осталась узнаваемой. В салоне также произошло немало изменений, в том числе появилась и новая панель приборов, которая в дорогих комплектациях будет представлена в виде цифрового аналога.

В списке оснащенности появился адаптивный круиз-контроль, система удержания автомобиля в заданной полосе, система помощи при маневрировании прицепом и многое другое.

Что касается моторной гаммы, то она будет представлена 2,0-литровым двигателем, который в пассажирском фургоне получит отдачу 75, 102 и 122 л.с.

Предложат и биотоплинвую установку объёмом 1,5 литра и мощностью 116 л.с. Она работает на бензине или газе. Для самых мощных двигателей предусмотрена система полного привода. Среди трансмиссии предложат шестискоростную механическую КП или 7-ступенчатый робот.

В дальнейшем для нового Volkswagen Caddy станет доступна подзаряжаемая гибридная установка. На европейском рынке новое поколение модели появится в ближайшее время, а вот в России его ожидают не ранее 2021 года.