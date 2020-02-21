На фотографиях в сети показали «клона» Toyota Land Cruiser 200

Внедорожник от компании Hengtian является клоном модели Toyota Land Cruiser 200, а его презентация должна была состояться в апреле в рамках Пекинского автосалона.



Однако последний, как известно, перенесли, что связано с эпидемией коронавируса в Китае. О дате презентации китайского клона Toyota Land Cruiser 200 будет объявлено дополнительно.

Наряду с этим в сети распространили фотографии автомобиля, который, судя по всему, получился удачным.

Уже известно, что клон получит длину 5 239 мм, а его колесная база составит 2 950 мм. В отличие от «оригинала» эти показатели у клона оказались больше.

Также сообщается, что в движение внедорожник от Hengtian будет приводиться 4,6-литровым 286-сильным двигателем, пару которому составит автоматическая КП. Еще в линейке двигателей ожидается трехлитровый мотор.