Инновационный продукт Hyundai Mobility стал доступен теперь и в Санкт-Петербурге.
Аренда машин Hyundai Mobility стала доступна в Санкт-Петербурге
20.02.2020 23:32
3 0
Сервисе онлайн-подписки сообщил ГК «Аларм-Моторс», являющийся официальным дилером марки.
Впервые новый продукт был запущен в Москве, а более подробно о работе сервиса и его стоимости сообщалось ранее.
С момента запуска Hyundai Mobility первые пять автомобилей уже были переданы в аренду. Из них было выбрано сразу три Santa Fe
. Арендовать машину по подписке можно сроком от 1 дня до 1 года. В дальнейшем предложат подписку на час. В зависимости от модели стоимость аренды на 1 сутки составит от 3 тыс. рублей, а за месяц – 29 900 рублей.
Комментарииcomments powered by HyperComments