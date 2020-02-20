Аренда машин Hyundai Mobility стала доступна в Санкт-Петербурге

Инновационный продукт Hyundai Mobility стал доступен теперь и в Санкт-Петербурге.

Сервисе онлайн-подписки сообщил ГК «Аларм-Моторс», являющийся официальным дилером марки.

Впервые новый продукт был запущен в Москве, а более подробно о работе сервиса и его стоимости сообщалось ранее.

С момента запуска Hyundai Mobility первые пять автомобилей уже были переданы в аренду. Из них было выбрано сразу три Santa Fe

. Арендовать машину по подписке можно сроком от 1 дня до 1 года. В дальнейшем предложат подписку на час. В зависимости от модели стоимость аренды на 1 сутки составит от 3 тыс. рублей, а за месяц – 29 900 рублей.