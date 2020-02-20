Лучшие страховые брокеры Санкт-Петербурга

Страховой брокер является важным субъектом на рынке страхования, который действует в интересах своих клиентов. Брокер предлагает клиентам выбрать самое подходящее предложение и при этом получить возможность сделать его более выгодным за счет собственных скидок от прямого сотрудничества с компаниями. Также брокер может предложить клиенту индивидуальные условия.

Клиенту выгодно использовать услуги брокера. Ему не придется самому посещать многочисленные сайты страховых компаний и проводить сравнения актуальных предложений от них. Все это уже есть на сайте брокера. Стоит рассмотреть наиболее популярных представителей рынка.

РосБрокер

https://rosbroker78.ru/

Данный брокер предлагает клиентам получить страховку на выгодных условиях, будь то полис ОСАГО или другие виды автострахования, страхование жизни или недвижимости. Есть решения для бизнеса и для частных покупателей полисов. Компания предлагает получить не просто полис, но качественную страховку от проверенных страховщиков. Существует много важных преимуществ сотрудничества:

компания делает клиентам уникальные предложения за счет того, что является официальным представителем многих страховщиков;

клиенту доступен широкий выбор между многими вариантами, среди которых будет просто найти подходящее решение;

список компаний постоянно пополняется за счет проверенных компаний, хорошо заявивших о себе на рынке;

доступны варианты для автомобильного и жилищного страхования, а также страхования при путешествиях, недвижимости и здоровья;

есть варианты страхования как для физических, так и для юридических лиц;

есть удобные сервисы для работы с полисами и получения от их использования максимальной выгоды для покупателя;

компания оказывает дополнительные услуги, связанные со страховкой и получением возмещения.

Полис-ОСАГО

https://polis-eosago.online/

Этот брокер предлагает получить выгодные условия для страховки. Он собрал предложения от 35 проверенных компаний. Предлагается оформить документы в режиме реального времени за компьютером. Также есть много плюсов, среди которых стоит выделить:

есть удобный калькулятор, который помогает рассчитать цену полиса;

предлагается базовая ставка на более выгодных условиях, чем у страховой компании;

периодически появляются индивидуальные предложения для клиентов;

есть доступные возможности для создания качественного решения, которое соответствует потребностям и доступному бюджета клиента;

компания предлагает только автомобильную страховку, так что благодаря узкой специализации есть возможность существенно сэкономить свое время и получить качественное решение, подобранное специалистами.

Где Полис

https://gdepolis.ru/

Компания предлагает оформить электронный полис на выгодных условиях и по разумной стоимости. Клиент компании получает несколько важных плюсов сотрудничества:

наличие выгодных предложений от самых известных страховых компаний;

выгодные решения на популярные виды автомобильного страхования, индивидуальные предложения от брокера;

есть удобный онлайн калькулятор КАСКО и ОСАГО, благодаря которому существенно упрощается процесс оформления полиса и клиент будет точно знать во сколько ему обойдется оформление документов от разных компаний;

клиент получит электронный образец полиса, который также можно использовать для предъявления, что является важным преимуществом.

Inguru

https://www.inguru.ru/

Этот популярный брокер предлагает клиентам получить страховку от более чем 40 проверенных и надежных компаний. Также заказчик может получить дополнительные плюсы от сотрудничества, среди которых стоит выделить главные:

есть много выгодных скидок и специальных предложений, которые упрощают для клиентов поиск;

присутствует опция страхового навигатора;

на сайте есть разные рейтинги страховых компаний, которые существенно упрощают выбор оптимального варианта для клиентов;

на сайте реализован удобный калькулятор, благодаря которому есть возможность выбрать оптимальный вариант, основываясь на его цене. Также это удобно для клиента, который хочет сменить формат своей страховки и оценить стоимость альтернативы.

Электронное ОСАГО

https://osago.online/

Компания присутствует на рынке уже давно. Благодаря наличию опыта брокеру удалось добиться налаживанию тесных связей со многими страховщиками. Стоит отметить главные преимущества использования услуг компании:

компания предоставляет клиенту информацию и актуальные новости, при помощи которых можно оценить все преимущества каждого из доступных предложений;

постоянно обновляются акции и скидки, которые помогают существенно сэкономить;

есть возможность оценить возможность получения качественного полиса в режиме реального времени при помощи специального калькулятора;

готовый оформленный полис является простым и удобным решением для владельца автомобиля, ведь он получает его моментально.

Инзуро

https://inzuro.ru/

Это сервис, который предлагает клиентам широкие возможности для выбора страховых предложений. Среди них есть решения для страхования жизни, автомобиля, путешествий, ипотеки, а также есть другие варианты страхования. Также есть несколько базовых плюсов сотрудничества: