Лучшие страховые брокеры Санкт-Петербурга

Страховой брокер является важным субъектом на рынке страхования, который действует в интересах своих клиентов. Брокер предлагает клиентам выбрать самое подходящее предложение и при этом получить возможность сделать его более выгодным за счет собственных скидок от прямого сотрудничества с компаниями. Также брокер может предложить клиенту индивидуальные условия.
Клиенту выгодно использовать услуги брокера. Ему не придется самому посещать многочисленные сайты страховых компаний и проводить сравнения актуальных предложений от них. Все это уже есть на сайте брокера. Стоит рассмотреть наиболее популярных представителей рынка.
РосБрокер
https://rosbroker78.ru/
Данный брокер предлагает клиентам получить страховку на выгодных условиях, будь то полис ОСАГО или другие виды автострахования, страхование жизни или недвижимости. Есть решения для бизнеса и для частных покупателей полисов. Компания предлагает получить не просто полис, но качественную страховку от проверенных страховщиков. Существует много важных преимуществ сотрудничества:
- компания делает клиентам уникальные предложения за счет того, что является официальным представителем многих страховщиков;
- клиенту доступен широкий выбор между многими вариантами, среди которых будет просто найти подходящее решение;
- список компаний постоянно пополняется за счет проверенных компаний, хорошо заявивших о себе на рынке;
- доступны варианты для автомобильного и жилищного страхования, а также страхования при путешествиях, недвижимости и здоровья;
- есть варианты страхования как для физических, так и для юридических лиц;
- есть удобные сервисы для работы с полисами и получения от их использования максимальной выгоды для покупателя;
- компания оказывает дополнительные услуги, связанные со страховкой и получением возмещения.
Полис-ОСАГО
https://polis-eosago.online/
Этот брокер предлагает получить выгодные условия для страховки. Он собрал предложения от 35 проверенных компаний. Предлагается оформить документы в режиме реального времени за компьютером. Также есть много плюсов, среди которых стоит выделить:
- есть удобный калькулятор, который помогает рассчитать цену полиса;
- предлагается базовая ставка на более выгодных условиях, чем у страховой компании;
- периодически появляются индивидуальные предложения для клиентов;
- есть доступные возможности для создания качественного решения, которое соответствует потребностям и доступному бюджета клиента;
- компания предлагает только автомобильную страховку, так что благодаря узкой специализации есть возможность существенно сэкономить свое время и получить качественное решение, подобранное специалистами.
Где Полис
https://gdepolis.ru/
Компания предлагает оформить электронный полис на выгодных условиях и по разумной стоимости. Клиент компании получает несколько важных плюсов сотрудничества:
- наличие выгодных предложений от самых известных страховых компаний;
- выгодные решения на популярные виды автомобильного страхования, индивидуальные предложения от брокера;
- есть удобный онлайн калькулятор КАСКО и ОСАГО, благодаря которому существенно упрощается процесс оформления полиса и клиент будет точно знать во сколько ему обойдется оформление документов от разных компаний;
- клиент получит электронный образец полиса, который также можно использовать для предъявления, что является важным преимуществом.
Inguru
https://www.inguru.ru/
Этот популярный брокер предлагает клиентам получить страховку от более чем 40 проверенных и надежных компаний. Также заказчик может получить дополнительные плюсы от сотрудничества, среди которых стоит выделить главные:
- есть много выгодных скидок и специальных предложений, которые упрощают для клиентов поиск;
- присутствует опция страхового навигатора;
- на сайте есть разные рейтинги страховых компаний, которые существенно упрощают выбор оптимального варианта для клиентов;
- на сайте реализован удобный калькулятор, благодаря которому есть возможность выбрать оптимальный вариант, основываясь на его цене. Также это удобно для клиента, который хочет сменить формат своей страховки и оценить стоимость альтернативы.
Электронное ОСАГО
https://osago.online/
Компания присутствует на рынке уже давно. Благодаря наличию опыта брокеру удалось добиться налаживанию тесных связей со многими страховщиками. Стоит отметить главные преимущества использования услуг компании:
- компания предоставляет клиенту информацию и актуальные новости, при помощи которых можно оценить все преимущества каждого из доступных предложений;
- постоянно обновляются акции и скидки, которые помогают существенно сэкономить;
- есть возможность оценить возможность получения качественного полиса в режиме реального времени при помощи специального калькулятора;
- готовый оформленный полис является простым и удобным решением для владельца автомобиля, ведь он получает его моментально.
Инзуро
https://inzuro.ru/
Это сервис, который предлагает клиентам широкие возможности для выбора страховых предложений. Среди них есть решения для страхования жизни, автомобиля, путешествий, ипотеки, а также есть другие варианты страхования. Также есть несколько базовых плюсов сотрудничества:
- наличие большого количества выгодных предложений от партнеров;
- есть возможность быстро получить документы через курьера;
- все процессы происходят очень быстро после оформления;
- присутствует возможность получить квалифицированную консультацию от специалистов, которые смогут обеспечить выбор качественного решения на потребности и доступный бюджет клиента;
- есть удобная клиентская поддержка, которая ответит на все интересующие вопросы.