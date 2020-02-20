Аренда авто в Минске без водителя от компании IS-CAR

Сегодня каждый автолюбитель, в случае необходимости, может арендовать автомобиль в Минске. Аренда авто намного выгоднее и удобнее чем услуги такси. Да и ехать, например с Москвы в Минск, на своем авто, что бы быть там «на колесах» накладно и долго. Как арендовать автомобиль, и что для этого нужно читатель узнает из этой статьи.

Где арендовать автомобиль

На сегодняшний день в Минске работает много компаний, предлагающих услуги аренды авто без водителя, но всем ли можно доверять? Если человеку приходится часто брать авто в арену, то он методом проб и ошибок найдет приличную компанию с достойными авто и доступной ценой, правда на это уйдет время. Тем, кто не хочет экспериментировать лучше обратиться в компанию IS-CAR, официальный сайт которой можно посетить по адресу https://is-car.by/avtopark/. Сервис работает уже не первый год и отзывы о нем среди клиентов положительные. Каждый желающий может ознакомиться с этими отзывами на сайте компании или в социальных сетях.

Что нужно для аренды автомобиля

Компания работает абсолютно законно, для аренды автомобиля необходимо выполнить следующие условия:

Клиент должен иметь стаж вождения не меньше 2 лет.

Необходимо предоставить документы — гражданский или загран паспорт и водительские права.

Оплатить услуги — 100% предоплата за аренду, и оставить залог, сумма которого зависит от марки авто.

С чего начать, куда обращаться

На официальном сайте компании потенциальный клиент, желающий арендовать авто без водителя, может сам выбрать себе машину. Что бы не просматривать все варианты есть возможность воспользоваться поиском по следующим параметрам — типу кузова, трансмиссии году выпуска. Сегодня компания предлагает автомобили для любых клиентов, от эконом класса, до престижных внедорожников и машин представительского класса. Кроме этого в IS-CAR можно арендовать микроавтобусы различной вместимости. Далее нужно связаться с менеджерами компании заполнив форму на сайте, позвонив на бесплатную телефонную линию или заказав обратный звонок.

Всех постоянных клиентов ждут приятные бонусы и скидки на прокат автомобилей. Желающие могут пользоваться навигатором и автокреслом абсолютно бесплатно.

Аренда автомобиля в Минске от компании IS-CAR — это удобный сервис, доступный автолюбителям с любым уровнем доходов. Заключить договор об аренде можно не только для поездок в городе, а и в РФ и в Европу.