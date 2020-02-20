BMW X5: роскошное авто в разнообразных комплектациях

Десятки известнейших концернов сутками трудятся ради того, чтобы выпускать разнообразные модели своих машин для нужд потребителей. Человек сегодня может выбирать среди массы отличных автомобилей, каждый из которых имеет и мультимедийный центр, и навигатор, и климат-контроль и другие отличные вещи. Но есть такие марки авто, которые традиционно стоят вне конкуренции и которые не могут поколебать даже самые качественные дешевые продукты из Азии или Америки.

В первую очередь, сказанное касается легендарного бренда BMW. Баварский моторный завод вот уже многие десятилетия выпускает первоклассные авто, которые выбирают сливки мирового сообщества: политики, звезды кино, бизнесмены. И если Вы планируете покупать авто, то однозначно стоит присмотреться на BMW X5.

Какие комплектации предлагает производитель

Роскошный джип Х5 вызывает восхищение автолюбителей. Машина сделана по последнему слову технологий, она буквально напичкана современными решениями для удобной и безопасной езды по любой местности. Неважно, будете ли Вы колесить на ней по городскому асфальту или же придется проехаться по грунтовке или сельской местности – авто без проблем преодолеет любые условия и достойно выйдет из сложных ситуаций.

Что касается комплектации и цены, то производитель предлагает несколько вариантов, каждый из которых по-своему интересен и найдет своего клиента:

По ссылке можно увидеть все основные комплектации, включающие как бензиновые, так и дизельные версии двигателя. Интересный вариант для тех, любит скорость и мощь — xDrive35i. Этот комплект включает в себя движок на 306 л. с., он работает на бензине и расходует всего около 7 литров на 100 км ровненькой трассы. При движении по городу расход увеличивается до 11 литров;

Дизельный двигатель на 218 л. с., способен разгоняться до 220 км/час. Двухлитровый движок дополнен приятной в работе автоматической коробкой передач 8-Steptronic немецкого производства, что обеспечивает отличные ходовые характеристики;

Похожий на предыдущий вариант, который подойдет для активных водителей, не сковывающих себя городскими рамками. В салоне авто имеется весь набор удобств для управления микроклиматом, сиденья оборудованы удобной авторегулировкой, хороший вместительный багажник на 650 литров поможет перевезти вещи для активного отдыха или работы.

Комплектации рассматриваемого авто достаточно разнообразны, необходимо подробно ознакомиться с каждой из них, перед тем как совершить покупку. В любом случае, каждый вариант по-своему достоин внимания и не будет проигрышным.