В России отзывают более 600 кроссоверов Subaru Forester

Как говорится в сообщении, в России на сервис отправят 616 кроссоверов Subaru Forester. Отзывными стали транспортные средства, которые продали на рынке в 2018-2019 года.

Причиной необходимости проведения сервисной акции стал клапан системы вентиляции картера.

Он может разобраться и стать причиной попадания моторного масла в камеру сгорания, что приводит к выбросу чрезмерного количества дыма.

В некоторых случаях из-за проблемы может ощущаться снижение мощности.

В рамках отзыва владельцам автомобилей заменят клапан системы вентиляции картера новыми деталями, которые устранят проблему.