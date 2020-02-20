Об отзыве автомобилей Subaru Forester 20 февраля сообщил Росстандарт.
В России отзывают более 600 кроссоверов Subaru Forester
20.02.2020 16:26
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Как говорится в сообщении, в России на сервис отправят 616 кроссоверов Subaru Forester. Отзывными стали транспортные средства, которые продали на рынке в 2018-2019 года.
Причиной необходимости проведения сервисной акции стал клапан системы вентиляции картера.
Он может разобраться и стать причиной попадания моторного масла в камеру сгорания, что приводит к выбросу чрезмерного количества дыма.
В некоторых случаях из-за проблемы может ощущаться снижение мощности.
В рамках отзыва владельцам автомобилей заменят клапан системы вентиляции картера новыми деталями, которые устранят проблему.
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