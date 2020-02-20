Toyota начнет принимать заказы на кроссовер Wildlander 28 февраля

Японская компания объявила о старте приема заказов на новый кроссовер Wildlander.

Модель станет доступна для заказа в Китае 28 февраля, а первые живые экземпляры приедут к дилерам 17 апреля.

Напомним, что Toyota Wildlander является китайской версией глобального Toyota RAV4 пятой генерации, который уже представлен в России.

Для рынка Китая кроссовер будет представлен с 2,0 и 2,5-литровым двигателем, последний работает в составе гибридной установки.

В паре с силовыми установками будет работать вариатор, передающий крутящий момент на переднюю или обе оси.

Минимальная стоимость Toyota Wildlander в КНР составит 169 900 юаней или 1,56 млн рублей.