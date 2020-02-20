В России запустили оплату бензина по QR-коду

Возможность оплаты топлива на заправках в России по QR-коду позволит сэкономить время на заправку.

Как пишет «Астера», автомобилистам теперь достаточно иметь с собой смартфон и установленную в нем программу банка, подключенного к системе быстрых платежей.

В лету число заправок с возможностью оплаты по QR-коду достигнет 2 000, а до конца года их число вырастет до 4 000.

По предварительным подсчетам, владельцы АЗК благодаря новой системе оплаты смогут сэкономить минимум 1 млн рублей в год.