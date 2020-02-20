Возможность оплаты топлива на заправках в России по QR-коду позволит сэкономить время на заправку.
В России запустили оплату бензина по QR-коду
20.02.2020 16:14
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Как пишет «Астера», автомобилистам теперь достаточно иметь с собой смартфон и установленную в нем программу банка, подключенного к системе быстрых платежей.
В лету число заправок с возможностью оплаты по QR-коду достигнет 2 000, а до конца года их число вырастет до 4 000.
По предварительным подсчетам, владельцы АЗК благодаря новой системе оплаты смогут сэкономить минимум 1 млн рублей в год.
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