Роскошный аналог новой Chevrolet Captiva выйдет в продажу летом

Речь идет о модели MG Hector , которая представляет собой перелицованный Chevrolet Captiva, но получил роскошное оснащение.



Презентация этой модели проходила на выставке в Нью-Дели, а в продажу новинка выйдет, как анонсировали в компании, летом 2020 года.

Предварительная стоимость роскошного аналога Chevrolet Captiva составит 1,7-2,0 млн рублей.

Роскошная модификация будет представлена только в шестиместном салоне, а ее моторная гамма будет представлена 1,5-литровым дизелем или бензиновым мотором объёмом 2,0 литра.

Первый имеет мощность 150 л.с., а второй – 170 л.с.