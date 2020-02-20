АвтоВАЗ рассказал, кому нужна Lada Vesta Sport за 1 млн рублей

В прошлом месяце стало известно, что в прошлом году спортивная версия седана Весты разошлась тиражом в количестве всего 750 экземпляров.



В продаже автомобиль Lada Vesta Sport появился в январе 2019 года, а его минимальная стоимость составила 1 млн рублей.

Многие считают, что это высокая цена для российского автомобиля, но в пресс-службе «АвтоВАЗа» отмечают, что не стоит удивляться такому ценнику.

Lada Vesta Sport продают по нормальной цене, так как «он очень специфичный и создавался не для всех».

К тому же при создании спортивной Весты было использовано более 200 новых деталей, то есть приставка Sport в этом случае оказалась не маркетинговым ходом, но общественность оказалась не готова.