В рамках нового исследования были изучены данные по остаточной стоимости 110 массовых моделей и авто и 84 машины премиального сегмента, которые были выпущены в 2016 году.

В результате были названы наиболее ликвидные автомобили в России в 2019 году, а возглавил рейтинг в массовом сегменте KIA Soul.

Его остаточная стоимость за три года составила 89,79%. Второй результат показал седан Hyundai Solaris (87,02%), а на третьей строчке расположился лифтбек Skoda Rapid (85,32%).

Четвертым в списке самых ликвидных авто стал KIA Rio – 85,18%. В премиальном сегменте лидером оказался Volvo V40 Cross Country (87,13%), а следом за ним находятся Audi Q7 (79,91%), Volvo XC70 (77,68%), Jeep Grand Cherokee (77,33%), Audi A4 Allroad (77,25%), Volvo XC60 (76,02%), Mini Cooper Clubman Cooper S (74,09%) и Porsche Panamera (70,01%).