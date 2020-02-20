Nissan приостанавливает выпуск автомобилей во всем мире

Это связано с нехваткой китайских деталей, поставки которых временно приостановили.

Ранее руководство компании Nissan предупреждало общественность о возможной остановке своих заводов, причем сообщалось и о временном прекращении производства в России.

В результате компания готовится к остановке конвейеров по всему миру, что связано с эпидемией коронавируса в Китае, из-за которого в стране было приостановлено на неопределенный срок производство автомобильных комплектующих и других деталей.

Острую нехватку деталей автопроизводители ощутили уже в середине февраля, поэтому свои заводы готовится остановить не только Nissan.

Уже 23 февраля планируют остановить несколько конвейерных линий завода Nissan в Японии.

То же касается и Малайзии. Позже приостановят работу заводов в США, Мексике, Испании, Великобритании и России.