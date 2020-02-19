Опубликованы характеристики нового Kia Sorento

Kia в очередной раз раскрыла некоторые данные про новое поколение Sorento. Полноценно про модель расскажут на Женевском автосалоне в следующем месяце. В этот раз автопроизводитель раскрыл данные про колесную базу и моторы.

Ранее сообщалось, что Kia Sorento будет построен на новой платформе, которая лежит в основе седанов Hyundai Sonata и Kia K5.

В сравнении с текущей версией Sorento, в новом поколении колесная база вырастет на 35 мм до 2 815 мм, при этом общая длина машина увеличится на 10 мм и составит 4 810 мм.



В кроссовере будет увеличен багажник, а салон станет просторнее. Как и ранее за доплату будут предлагать третий ряд сидений, а также появится шестиместная трехрядная версия.

В базовой версии будет доступна пятиместная компоновка салона.

Kia Sorento получит до восьми подушек безопасности, в том числе появится и центральная подушка, которая нужна, чтобы исключить столкновение водителя и переднего пассажира.

Для Кореи и Европы предложат модернизированный 2,2 литровый турбодизель семейства Smartstream мощностью 202 л.с. при 440 Нм.

Для данного агрегата будет предлагаться только роботизированная коробка передач с двумя мокрыми сцеплениями.

Также будет доступен гибридный вариант, в основе которого окажется бензиновый 1,6-литровый турбодвигатель мощностью 180 л.с., а дополнит его 60-сильный электрический мотор.

Гибридная силовая установка будет предлагаться в Америке, Европе и Корее. Еще появится бензиновый 2,5-литровый турбоагрегат мощностью 281 л.с. при 421 Нм.

Презентация Kia Sorento состоится на Женевском автосалоне. На домашнем рынке четвертое поколение Sorento уже доступно для заказа по цене от 25 300 долларов.