КамАЗ показал беспилотный грузовик «Челнок»

Впервые о беспилотном грузовике без кабины стало известно в чуть более недели назад, когда были обнаружены патентные изображения.



Теперь о проекте рассказали в компании, сообщив, что бескабинный грузовик носит название «КАМАЗ-Челнок».

Более того, компания уже начала испытания этого беспилотника. По данным компании первый опытный образец уже создан и проходит отладку в цехах.

Главным конструктором инновационных автомобилей КАМАЗ является Сергей Назаренко, который отмечает, что «Челнок» имеет ряд преимуществ перед обычными грузовиками в плане своей формы.

Кроме этого, отсутствие кабины позволяет немало сэкономить при производстве беспилотника. Создан Челнок на двухосном полноупровляемом шасси.

Его длина составляет 8 метров, ширина – 2,55 метра, а высота – 4 метра. Также известно, что беспилотник приводится в движение синхронным электродвигателем на постоянным магнитах. Машина сможет перевозить до 10 тонн груза с максимальной скоростью 40 км/ч.

Еще стоит отметить, что грузовик имеет одинаковый набор датчиков, лидаров и других элементов спереди и сзади.