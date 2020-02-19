Назван самый продаваемый японский кроссовер в России в январе

Основной для рейтинга стали данные по продажам автомобилей за январь, когда было продано 51 857 японских кроссоверов, что на 16% больше, чем годом ранее.

Лидером на рынке среди японских кроссоверов является Toyota RAV4. По данным «АвтостатИнфо», эта модель разошлась тиражом в количестве 2 905 единиц, что на 58% больше.

Nissan X-Trail стал вторым, причем его объёмы продаж увеличились на 50%, но объём составил 2 021 ед. В тройке лидеров оказался Nissan Qashqai с результатом 1 493 ед., что на 6,4% больше.

В пятерке лидеров находятся Mazda CX-5 и Mitsubishi Outlander с результатом 1 574 и 1 547 ед. соответственно. Продажи первого выросли на 20%, а популярность второго увеличилась на 23%.

Новый Toyota RAV4 поставил рекорд продаж в России.