Впервые новый кроссовер компании Renault был представлен на индийском рынке, но теперь автомобиль запустили в продажу на рынке Индонезии и ЮАР.

То есть 4-метровый 7-местный кроссовер Renault Triber стал глобальным.

Что касается стоимости, то в Индии автомобиль оценен в 495 000 рупий минимум или около 441 000 рублей. Максимальная комплектация оценена в 649 000 рупий или 578 000 рублей.

Как и в Индии, модель Renault Triber на новых рынках представлена с единственным литровым 72-сильным двигателем, пару которому составляет пятискоростная механика или робот.

Система привода на все колеса в автомобиле не предусмотрена. Габариты автомобиля составляют: 3 990/1 739/1 637 мм, колесная база 2 636 мм.

В начальных версиях Triber представлен в пятиместной версии, а за дополнительную плату будет семиместный вариант.