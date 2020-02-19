Росстандарт 19 февраля сообщил о проведении новой отзывной кампании, в рамках которой на сервис отправят 776 автомобилей компании Mazda.



В сообщении ведомства говорится, что в России отзывают более 700 автомобилей Mazda 3, реализованных в период с 28 июня по 30 декабря прошлого года.

В указанных автомобилях требуется обновление программного обеспечения блока управления двигателем.

Из-за старого программного обеспечения автовладельцы могут сталкиваться с остановкой двигателя при определённых условиях.

Все работы в рамках отзыва будут проведены за счет автопроизводителя.