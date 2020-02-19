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Кроссовер Renault Arkana выйдет под брендом Samsung

Новости
19.02.2020 19:04
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Французский автопроизводитель Renault в Южной Корее кроссовер Arkana будет продавать под другим брендом.

Уже официально объявлено, что в кросс-купе Renault Arkana поступит в продажу под названием Samsung XM3.

Также опубликован тизер новой модели для корейского рынка, и в отличие от российского Arkana в Samsung XM3 будет хромированная радиаторная решетка и два трапециевидных патрубка выхлопной системы.


Какие моторы будут устанавливать в Samsung XM3 пока неизвестно. Предположительно модель получит 1,3-литровый H5H, только его мощность увеличат до 157 л.с. Для силового агрегата вероятнее всего предложат роботизированную коробку передач.

Полноценная презентация Samsung XM3 состоится уже 21 февраля.

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