Кроссовер Renault Arkana выйдет под брендом Samsung

Французский автопроизводитель Renault в Южной Корее кроссовер Arkana будет продавать под другим брендом.

Уже официально объявлено, что в кросс-купе Renault Arkana поступит в продажу под названием Samsung XM3.

Также опубликован тизер новой модели для корейского рынка, и в отличие от российского Arkana в Samsung XM3 будет хромированная радиаторная решетка и два трапециевидных патрубка выхлопной системы.



Какие моторы будут устанавливать в Samsung XM3 пока неизвестно. Предположительно модель получит 1,3-литровый H5H, только его мощность увеличат до 157 л.с. Для силового агрегата вероятнее всего предложат роботизированную коробку передач.

Полноценная презентация Samsung XM3 состоится уже 21 февраля.

