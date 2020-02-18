Популярные моделди Хендай

Hyundai свыше 50 лет занимается выпуском транспортных средств. Линейка товаров представлена как эконом-моделями, так и роскошными автомобилями премиум-уровня. Разносторонняя направленность позволяет заинтересовать покупателей с любыми потребностями и бюджетом.

О производителе

Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor занимает лидирующие позиции у себя на родине, а в международном рейтинге ей отведено 4 место. Сборка транспортных средств осуществляется практически по всему миру. У торговой марки есть заводы в Южной Америке, России, Турции, Чехии, Индии.

Высокая производительность сочетается с широким ассортиментом. Бренд предлагает минивэны, гибридные автомобили, автобусы малого, среднего и большого класса, а также транспорт на водородных топливных элементах.

Топ-3: лучшие модели по мнению покупателей

При составлении рейтинга учитывались статистические данные, которые предоставил официальный дилер Хендай в СПб. За основу были взяты средние оценки, выставляемые по 1-балльной шкале.

Потребители высоко оценили:

Hyundai i40. Обновлённую версию представили в 2014 г в 2 кузовах: универсал и седан. Девять подушек безопасности, помощник при старте на подъёме, разгон до 100 за 11 секунд и вместительный багажник в сочетании с самобытным дизайном делают автомобиль одним из лучших продуктов торговой марки.

Hyundai Veloster. 5-дверный хэтчбек, стандартная версия которого разгоняется до 100 км/ч за 11,4 сек, а модернизованная – за 8,5 сек. Последняя интересна кнопкой запуска двигателя, турбонаддувом, ксеноновыми фарами и электроприводом водительского кресла. Салон во всех модификациях отделан натуральной кожей и кожзамом с высокими потребительскими характеристиками.

Hyundai Equus. Флагман на российском рынке представлен в нескольких комплектациях. Базовая версия Luxury обещает владельцу расширенные комплекс безопасности и систему навигации, 3-зонный климат-контроль, панель приборов с большим цветным жидкокристаллическим сенсорным монитором. У Elite Plus экранов сразу 2, а у моделей Royal есть встроенный холодильник, индивидуальные задние сидения, одно из которых – оттоманка, а также люк в крыше с электроприводом.

Хёндай – один из крупнейших в мире производителей автомобилей. Особой популярностью среди покупателей пользуются Hyundai i40, Hyundai Equus и Hyundai Veloster. Именно эти модели получили наивысшие оценки потребителей.