Mazda и Toyota совместными усилиями разработают новые модели. Компании сотрудничают уже много лет и развивают технологии, которые в дальнейшем применяются в серийных машинах.
Toyota разработает преемников моделям Mark X и Crown с Mazda
19.02.2020 00:20
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По данным издания BestCarWeb, японские компании совместно разработают преемников Mark X и Crown.
Для них будет создана не только платформа, но также и новые моторы, причем не только бензиновые, но и дизельные.
Toyota Mark X сняли с производства в декабре прошлого года. Эту модель оснащали шестицилиндровым ДВС с 203-сильной отдачей.
Toyota Crown с 2018 года предлагается с бензиновым агрегатом и гибридной силовой установкой.
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