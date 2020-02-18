Toyota разработает преемников моделям Mark X и Crown с Mazda

Mazda и Toyota совместными усилиями разработают новые модели. Компании сотрудничают уже много лет и развивают технологии, которые в дальнейшем применяются в серийных машинах.



По данным издания BestCarWeb, японские компании совместно разработают преемников Mark X и Crown.

Для них будет создана не только платформа, но также и новые моторы, причем не только бензиновые, но и дизельные.

Toyota Mark X сняли с производства в декабре прошлого года. Эту модель оснащали шестицилиндровым ДВС с 203-сильной отдачей.

Toyota Crown с 2018 года предлагается с бензиновым агрегатом и гибридной силовой установкой.