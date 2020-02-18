Компания Bugatti рассекретила три секретных концепта

Bugatti раскрыла свои концепты, которые никогда ранее не демонстрировались публике. В частности были опубликованы фотографии датированные 2015 годом.

Французский автопроизводитель показал Bugatti GT Rembrandt, в котором мотор расположен в передней части автомобиля. Известно, что мощность агрегата составляет 1500 л.с.

Также показали спидстер Veyron Barchetta и купе Atlantic.

Bugatti Atlantic посвятили классическому Type 57SC Atlantic, который на конвейерной линии пробыл с 1934 по 1940 год.

Концепт хотели продемонстрировать в 2015 году на Пеббл-Бич, но из-за дизельного скандала с концерном Volkswagen компании Bugatti (входит в состав концерна Volkswagen) пришлось отменить демонстрацию спорткара.

Спидстер Veyron Barchetta был создан только «на бумаге» разработчики проект так и не довели до производства, поэтому были только опубликованы рендеры.

Bugatti GT Rembrandt получил свое название в честь брата Этторе Бугатти, по задумке в переднемоторном спорткаре установлен восьмилитровый W16 мощностью 1500 л.с. Внешне концепт похож на Bugatti La Voiture Noire, который является самым дорогим автомобилем марки – 11 млн евро.

В 2020 году Bugatti представит новую модель.