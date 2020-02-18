Обновлённый кроссовер Audi Q2L поступил в продажу

Удлиненный кроссовер Audi Q2L представлен на китайском рынке, где компания подготовила для него обновление.

В целом обновленный автомобиль получил не очень много изменений, а среди заметных стоит отметить увеличенную на 46 мм колесную базу, а также расширенный список оборудования. Теперь кроссовер имеет размер колесной базы 2 628 мм.

В движение он приводится единственным 1,4-литровым 150-сильным мотором, работающим в паре с 7-ступенчатым роботом. Система привода может быть на переднюю или обе оси.

В комплектациях обновленной модели заявлен адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения, информационно-развлекательная система с большим сенсорным экраном, отделка салона кожей и многое другое.

Оценили Audi Q2L 2020 модельного года в 218 800 юаней минимум, а это около 1,98 млн рублей. Самая дорогая комплектация получила ценник 268 500 юаней или 2,44 млн рублей.