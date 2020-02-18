Toyota распространила тизер нового компактного кроссовера

Toyota для европейского рынка готовит новый кроссовер, который в модельном ряду расположится ниже C-HR.

Презентация нового полноприводного «паркетника» состоится в следующем месяце на Женевском автосалоне.

Про новую модель пока мало известно. Ранее «Твоё Авто» писало, что в основе маленького кроссовера будет лежать платформа GA-B, а это одна из модификаций глобальной тележки TNGA.

Также ранее сообщалось, что силовые агрегаты и трансмиссия у кроссовера будут позаимствованы у хэтчбека Yaris.

Накануне японская компания опубликовала тизер новинки, и на изображении можно увидеть таблички Hybrid и AWD, а это обозначает что модель, будет с полным приводом и гибридной силовой установкой.

Сборка будущего кроссовера будет организована во Франции на одной линии с новым поколением Yaris.