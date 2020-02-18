Стали известны цены на кроссовер Changan CS75 FL

О дате старта продаж автомобиля будет объявлено дополнительно. Кроссовер будет представлен в четырех комплектациях по цене от 1 399 900 рублей.

В этой комплектации модель будет иметь переднеприводную систему, кондиционер, мультимедийную систему с 10,25-ддюймовым экраном, кожаную отделку салона, в том числе и руля, а также противотуманные фары и светодиодные ДХО.

Самая дорогая комплектация обойдется покупателям в 1 629 900 рублей. Моторная гамма будет представлена единственным 1,8-литровым двигателем с отдачей 150 лошадиных сил.

Тандем силовой установке составит шестискоростная автоматическая трансмиссия.

В экстерьере Changan CS75 FL будет отличаться от предшественника новой более агрессивной решеткой радиатора, оптикой, а также новыми колесными дисками, выполненными из легких сплавов.