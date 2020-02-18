Способы продажи битого автомобиля

В аварию может попасть даже самый аккуратный водитель. Многие полагают, что после ДТП продать автомобиль не представляется возможным. На самом деле, это более чем реально. Существует два основных варианта — продать машину самостоятельно или обратиться в компании вроде vikyp-auto24.ru и воспользоваться услугой автовыкупа.

Самостоятельная продажа

Существуют такие варианты продажи битого авто:

С предварительным ремонтом. Если речь идет о незначительных повреждениях, такой подход полностью оправдан. А вот капитальный ремонт требует существенных вложений, хотя и повышает рыночную стоимость авто. Без предварительного ремонта. Можно попытаться продать автомобиль, не восстанавливая его. Важно понимать, что рыночная стоимость машины будет низкой — как и шансы на ее продажу. Продажа на запчасти. Если машина сильно повреждена, но какие-то востребованные на автомобильном рынке запчасти находится в рабочем состоянии, лучше всего продать отдельно каждую деталь. Многие автозапчасти имеют высокую рыночную стоимость, а потому найти покупателя относительно просто.

Важно отметить, что все способы самостоятельной продажи требуют траты времени и сил. Если сделку необходимо провести в срочном порядке, подобные варианты рассматривать не стоит.

Выкуп авто

Если сроки поджимают, рациональное решение проблемы — услуги автовыкупа. Их оказывают специализированные компании вроде vikyp-auto24.ru. Автовыкуп — удобный вариант для тех, кто не хочет затрачивать усилия на подготовку объявлений, фотографирование машины, предпродажную подготовку, общение с потенциальными покупателями.

Преимущества заключаются не только в скорости заключения сделки, но и довольно выгодных ценах и безопасности. С клиентом заключается официальный договор, а потому продажа проходит без неприятных сюрпризов.