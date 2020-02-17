Завод Haval под Тулой выпустил 6 000 автомобилей в 2019 году

Открытый в конце весны 2019 года автомобильный завод выпустил почти шесть тысяч автомобилей.



В частности, с конвейера предприятия Haval под Тулой сошло 5 972 автомобиля. Сейчас на предприятии выпускают три автомобиля, а скоро планируется запуск в производство кроссовера Haval H5.

Последний представляет собой перелицованный автомобиль Great Wall Hover 5 и DW Hower H5. Первым на конвейерную линию завода в Тульской области встал кроссовер Haval F7.

Он был выпущен в количестве 5 008 экземпляров. Позднее там начали выпускать купеобразную версию этого кроссовера — Haval F7x, а также флагманский внедорожник Haval H9.

Их объёмы выпуска в прошлом году составили 808 и 156 единиц соответственно.

На Тульском заводе сфотографировали Haval H5.

В Haval рассказали о производственных планах в России.