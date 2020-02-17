Открытый в конце весны 2019 года автомобильный завод выпустил почти шесть тысяч автомобилей.
Завод Haval под Тулой выпустил 6 000 автомобилей в 2019 году
18.02.2020 00:57
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В частности, с конвейера предприятия Haval под Тулой сошло 5 972 автомобиля. Сейчас на предприятии выпускают три автомобиля, а скоро планируется запуск в производство кроссовера Haval H5.
Последний представляет собой перелицованный автомобиль Great Wall Hover 5 и DW Hower H5. Первым на конвейерную линию завода в Тульской области встал кроссовер Haval F7.
Он был выпущен в количестве 5 008 экземпляров. Позднее там начали выпускать купеобразную версию этого кроссовера — Haval F7x, а также флагманский внедорожник Haval H9.
Их объёмы выпуска в прошлом году составили 808 и 156 единиц соответственно.
На Тульском заводе сфотографировали Haval H5.
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