Данные будут собираться обезличенными, поэтому водителям не будут выписывать штрафы.
ГЛОНАСС сможет отследить использование ремня безопасности
Все данные поступившие через «Автодата» будут полностью обезличенными. Обещают, что не будет отслеживаться, кто владелец автомобиля, и кто сидит за рулем.
По словам представителя НП ГЛОНАСС и НТИ «Автонет» Ярослава Федосеева, главная цель платформы «Автодата» это сбор обработка и хранения данных автомобилей.
Никакие штрафы автовладельцу за непристёгнутый ремень выписываться не будут.
Следить за этим будут с целью общего представления о соблюдении простых норм безопасности.
Помимо этого, через «Автодата» будут отслеживать техническое состояние автомобиля и его экологические параметры, а также через платформу будут собирать информацию навигационного характера.
Как пишет ТАСС со ссылкой на Ярослава Федосеева, платформа может начать работать в 2022 году.