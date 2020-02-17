Автопроизводитель опубликовал официальное изображение, которое раскрывается внешность нового поколения пикапа Fiat Strada.
Fiat раскрыл внешность нового стильного пикапа Strada
17.02.2020 20:10
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Этот пикап создавался для рынка Южной Америки, а его презентация состоится весной.
По сути новинка станет уменьшенным вариантом модели Toro, но будет отличаться от последнего технически.
Внешность новинки будет выполнена в стилистике хэтчбека Fiat Argo, а также от последнего модели достанется 1,3-литровый двигатель.
Пару ему составит пятискоростная механика. Грузоподъемность пикапа составит 700 килограммов, а еще у него будет рессорная задняя подвеска. Другие подробности пока не известны.
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