Fiat раскрыл внешность нового стильного пикапа Strada



Этот пикап создавался для рынка Южной Америки, а его презентация состоится весной.

По сути новинка станет уменьшенным вариантом модели Toro, но будет отличаться от последнего технически.

Внешность новинки будет выполнена в стилистике хэтчбека Fiat Argo, а также от последнего модели достанется 1,3-литровый двигатель.

Пару ему составит пятискоростная механика. Грузоподъемность пикапа составит 700 килограммов, а еще у него будет рессорная задняя подвеска. Другие подробности пока не известны.