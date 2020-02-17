Pagani показала новый гиперкар Imola за 5 млн евро

Новую модель компания назвала в честь знаменитой итальянской трассы и ограничит ее тираж пятью экземплярами.



Pagani показала новый гиперкар Imola, оцененный в 5 млн евро. Эта модель по сути является серьезно модернизированной версией автомобиля Huayra.

Производство последнего прекратится в ближайшее время. Новый гиперкар отличается доработанным шасси и модернизированным двигателем.

Мощность 6-литровой установки V12 Mercedes-AMG будет 830 лошадиных сил против 750 л.с. у Huayra. Тандем двигателю составит семискоростной робот Xtrac.

Динамические характеристики модели пока не раскрывают. Полноценная премьера гиперкара Imola состоится в марте на автосалоне в Женеве.