Новую модель компания назвала в честь знаменитой итальянской трассы и ограничит ее тираж пятью экземплярами.
Pagani показала новый гиперкар Imola за 5 млн евро
17.02.2020 19:49
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Pagani показала новый гиперкар Imola, оцененный в 5 млн евро. Эта модель по сути является серьезно модернизированной версией автомобиля Huayra.
Производство последнего прекратится в ближайшее время. Новый гиперкар отличается доработанным шасси и модернизированным двигателем.
Мощность 6-литровой установки V12 Mercedes-AMG будет 830 лошадиных сил против 750 л.с. у Huayra. Тандем двигателю составит семискоростной робот Xtrac.
Динамические характеристики модели пока не раскрывают. Полноценная премьера гиперкара Imola состоится в марте на автосалоне в Женеве.
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