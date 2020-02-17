Росстандарт 17 февраля объявил о новой отзывной кампании, в рамках которой на сервис будет отправлен 321 автомобиль марки Cadillac.
В России отзывают кроссоверы Cadillac XT5
17.02.2020 19:41
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В России отзывают кроссоверы Cadillac XT5, которые были проданы на российском рынке в период с 2017 по 2019 годы.
В указанных транспортных средствах есть необходимость произвести замену замена кронштейна и крепежа громкоговорителя системы вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС, которые не соответствуют требованиям.
Все работы в рамках отзыва будут проведены за счет компании.
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