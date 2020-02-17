Chevrolet Niva появилась в дилерском центре LADA

Ранее на официальном сайте Chevrolet Niva заметили отсутствие в верхней части страницы в названии Chevrolet, и теперь автомобиль там указан как просто Niva.

На этот раз очевидцы сообщили, что в одном из автосалонов бренда LADA, находится внедорожник Chevrolet Niva, а рядом с ним есть стойка с указанием названия LADA.

Вероятно российская компания не стала дожидаться смены шильдиков модели и уже начала в своих автосалонах продавать Niva.

Официально шильдик Lada модель получит во второй половине года. Помимо этого, ожидается, что автомобиль будет обновлен, однако насколько изменится дизайн пока неизвестно.

Возможно для начала вазовцы только заменят логотипы, и только через время выпустят обновленную версию. Достоверно известно, что Niva в модельном ряду будет представлен вместе с LADA 4×4.

Компания «АвтоВАЗ» начнет выпускать Chevrolet Niva под брендом Lada.