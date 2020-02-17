В Сети показали первые ранние прототипы моделей Aurus

В частности, в распоряжении российского издания оказались снимки внедорожник и минивэна.



Фотографии были опубликованы «Российской газетой». Уточняется, что на снимках представлен внедорожник Komendant и минивэн Arsenal.

С этих прототипов и начинался поиск индивидуального дизайна люксовых машин.

По предварительным данным, первые образцы отправили на полигон НАМИ, где они будут как экспонаты или доноры для других проектов.

Отмечается, что основой общего дизайна и стилистики моделей Aurus стал дизайн машины ЗИС-110. Именно дизайн этой модели стал источников вдохновения для дизайнеров.

Напомним, что модельный ряд Aurus представлен пока седаном и лимузинов, которые выпускают штучно, но скоро из запустят в серийное производство.

В модельной линейке роскошного бренда предложат еще минивэн, внедорожник, кабриолет, мотоцикл, вертолет и возможно купе.