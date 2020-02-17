В первой половине февраля 8 марок изменили цены на автомобили

Эксперты в России продолжают вести мониторинг цен на новые автомобили и недавно был опубликован отчет по изменениям стоимости за первую половину февраля.

В этот период цены на свои машины в России переписали 8 брендов из 52 официально представленных в стране.

Как пишет агентство «Автостат», в большинстве случаев стоимость изменилась в связи с тем, что производители объявили цены на модели 2020 года выпуска. Также были производители, переписавшие ценники на прошлогодние модели.

Среди компаний, которые пересмотрели цены оказалась KIA. Весь модельный ряд у марки 2020 года производства стал дороже на 10-30 тыс. рублей.

Автомобиль УАЗ прибавили в цене по 15 тыс. рублей, а у Toyota подорожала только модель Corolla (36-40 тыс. рублей).

Отдельные модели и комплектации автомобилей стали дороже на сумму 60-120 тыс. рублей у компании BMW, а еще дороже обойдется кроссовер Subaru Forester, Lexus LS500, Mercedes-Benz E-Klasse, Mercedes-Benz CLS, а также модель Honda Pilot.