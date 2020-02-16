Названы три самые надежные подержанные иномарки в РФ

Рейтинг составили эксперты в России, которые рассказали о трех лучших автомобилях, менее всего доставляющих проблем своим владельцам.

Эксперты «Автоновостей дня», подготовили рейтинг топ-3 самых надежных подержанных иномарок из представленных на вторичном авторынке России.

Так, возглавляет рейтинг лифтбек чешской марки Skoda. Речь идет о Skoda Octavia, в котором отмечают отличную стойкость кузова к коррозии, просторный салон и наличие нескольких бензиновых и дизельных установок.

Советуют специалисты присмотреться и к модели Nissan Almera Classic, у которого простая конструкция, надежные агрегаты, а из минусов будет не очень комфортный салон.

Этот автомобиль представлен на вторичном рынке с единственным 1,6-литровым двигателем с отдачей 107 л.с.

Ну и замыкает этот рейтинг японская Toyota Corolla десятого поколения, у которого может быть установлен двигатель объёмом 1.3, 1.4 и 1,6 литра.

Названы самые надежные трехлетние автомобили.