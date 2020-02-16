Новый компактный кроссовер вышел на рынок в ноябре прошлого года.



Такое название автомобиль носит на китайском рынке, тогда как в России этот автомобиль скоро появится с названием Kia Seltos.

Опубликованные отчетные данные по продажам кроссовера на китайском рынке показали, что новый Kia KX3 стал популярнее бюджетного Kia Sportage.

В январе автомобиль разошелся тиражом в количестве 6,3 тыс. экземпляров, что на 1% больше, чем у популярного Kia Sportage.

На рынке Китая этот кроссовер предлагается по цене 108 800 юаней или около 988 тыс. рублей.