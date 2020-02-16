Составлен топ-3 городских автомобилей до 350 тысяч рублей

Российские эксперты проанализировали предложения на вторичном рынке и назвали три автомобиля, которые будут лучшими и надежными в ценовой категории до 350 тыс. рублей.

Новый рейтинг топ-3 городских автомобилей до 350 тысяч рублей подготовили журналисты «Тарантас Ньюс».

Они предлагают среди компактных моделей имея 350 000 рублей, выбрать например, Skoda Fabia. В ней отмечают хорошую устойчивость кузова к коррозии и неплохую оснащенность.

За указанную сумму можно найти неплохой экземпляр модели 2010-2013 годов выпуска. В таких автомобилях будет 1,4 или 1,6-литровый двигатели, работающие в большинстве случаев с механикой.

Еще советуют присмотреться к модели Chevrolet Aveo с оцинкованным кузовом, 1,6-литровым двигателем и 5-скоростной механикой или 6-ступенчатым автоматом.

За 350 тыс. рублей предлагаются автомобили 2011-2014 годов выпуска с пробегом до 160 тыс. километров. В тройку этого списка вошел Opel Astra 2008-2012 г. с пробегом также около 160 тыс. км.

Чаще всего на рынке подержанных машин представлены модели с 1,6 или 1,8-литровым моторами и несколькими типами трансмиссии.

Названы самые надежные трехлетние автомобили.