Дизельный Volkswagen Golf GTD будет представлен в Женеве

На Женевском автосалоне Volkswagen покажет новый «заряженный» хэтчбек с самым чистым ДВС в мире.

Новая модель Volkswagen Golf GTD будет продемонстрирована весной в Женеве, и в этой версии под капотом установят 2.0 TDI Evo семейства EA288.

В новом силовом агрегате было внесено большое количество доработок, что привело к снижению уровня оксидов азота на 80%.

Отдача силового агрегата Volkswagen Golf GTD составляет 200 л.с., тогда как у прошлой версии хэтбчека мощность двигателя была 185 л.с и это позволяло дизельному Golf разгонятся от 0 до 100 км/ч за 7,5 сек.

Напомним, восьмое поколение Golf создано на платформе MQB. Популярная европейская модель теперь доступна в пяти гибридных модификациях.

Volkswagen Golf в 2019 году остался бестселлером европейского рынка.