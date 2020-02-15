На Женевском автосалоне Volkswagen покажет новый «заряженный» хэтчбек с самым чистым ДВС в мире.
Дизельный Volkswagen Golf GTD будет представлен в Женеве
15.02.2020 20:03
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Новая модель Volkswagen Golf GTD будет продемонстрирована весной в Женеве, и в этой версии под капотом установят 2.0 TDI Evo семейства EA288.
В новом силовом агрегате было внесено большое количество доработок, что привело к снижению уровня оксидов азота на 80%.
Отдача силового агрегата Volkswagen Golf GTD составляет 200 л.с., тогда как у прошлой версии хэтбчека мощность двигателя была 185 л.с и это позволяло дизельному Golf разгонятся от 0 до 100 км/ч за 7,5 сек.
Напомним, восьмое поколение Golf создано на платформе MQB. Популярная европейская модель теперь доступна в пяти гибридных модификациях.
Volkswagen Golf в 2019 году остался бестселлером европейского рынка.
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