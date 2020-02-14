Страховщики поддержали разделение диагностической карты и ОСАГО

Помимо того, что за нарушение закона о прохождении техосмотре автовладелец заплатит штраф, у него еще отзовут диагностическую карту, а данные об этом действии будет переданы в страховую компанию.

Это в итоге приведет к новым неприятным последствиям, связанным с получением ОСАГО.

Как прокомментировали в Российском союзе автостраховщиков, пока закон об ОСАГО не предусматривает расторжение договора, при этом если автовладелец использует поддельную диагностическую карту, то он может быть привлечен к ответственности за подделку документов в случае если он знал, что диагностическая карта поддельная.

Также в этом случае договор ОСАГО можно считать недействительным, так как он заключен с нарушением закона.

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