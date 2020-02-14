В России январе упали продажи новых люксовых машин

Об этом стало известно благодаря статистике обнародованной аналитиками из «Автостат».

По данным агентства в первом месяце года автомобилей Luxury было продано 67 экземпляров, а этот результат оказался немного меньше, чем годом ранее.

Как и ранее самую большую долю в продажах занимает роскошный Mercedes-Benz Maybach S-Class. Его показатель составил 28 проданных штук.

Также россияне купили 20 Bentley, 8 Rolls-Royce, 6 Lamborghini и 5 Maserati. Как и ранее больше всего таких машин продается в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге.

В России ГИБДД сможет аннулировать результаты незаконного ТО.